Brasileirao, 34ª giornata: pronostico "obbligato" in Palmeiras-Vitoria

Il Verdao è secondo in classifica e non vuole perdere terreno dal Flamengo capolista
2 min
Brasileirao, 34ª giornata: pronostico "obbligato" in Palmeiras-Vitoria

Settimana dopo settimana le giornate volano e adesso in Brasile ne mancano soltanto cinque alla fine del campionato. Due sconfitte consecutive da parte del Palmeiras (ora secondo) hanno consentito al Flamengo di tornare in testa da solo con 3 lunghezze di vantaggio e l’opportunità di gestire questo margine nell’arco delle ultime giornate.

Palmeiras-Vitoria parziale/finale 1/1: le migliori quote

Il Palmeiras però non sembra intenzionato a mollare e già stasera spera di riuscire a rosicchiare qualcosa alla capolista (e chissà, trovare magari anche l’aggancio qualora il Flamengo dovesse andare ko in casa della Fluminense) ma per fare ciò deve innanzitutto sistemare la pratica Vitoria.

Una pratica sulla carta agevole visto che il Vitoria è quart’ultimo, ha il secondo peggior attacco del campionato e in trasferta ha finora incassato la bellezza di 32 reti (sulle 47 totali).

Al contrario il Palmeiras è l’undici che ha realizzato più reti dopo il Flamengo (ben 58) e propone la quarta miglior difesa del torneo.

Dal rientro dopo il Mondiale per club la formazione di Sao Paulo ha disputato 12 gare casalinghe senza mai perdere (10 vittorie e 2 pareggi) e sembra difficile che il ko possa arrivare prorpio stasera.

Il segno 1 appare una scelta obbligata ed è molto probabile anche per gli operatori: quota 1.30 per Eplay24, 1.27 per Snai, 1.25 per BetFlag.

Il parziale/finale 1/1 è offerto a 1.70 da Eplay24, a 1.69 da William Hill e StarCasinò Bet.

