Pronostici Brasileirao, una combo ad alta quota per il "Flu-Fla"

La Fluminense cerca i tre punti in chiave Libertadores, il Flamengo vuole difendere la vetta della classifica
2 min
FluminenseFlamengoquote
Pronostici Brasileirao, una combo ad alta quota per il "Flu-Fla"© Getty Images

Neanche il tempo di attendere il fischio di chiusura del match dell’Allianz Parque che sarà già la volta del Flamengo di scendere in campo conoscendo, per altro, il risultato della sua prima inseguitrice.

Goal più Over 2,5: che quota!

La capolista è attesa al Maracanà dalla Fluminense che è impegnata a fare il salto di qualità provando a conquistare un posto nella prossima Copa Libertadores senza passare dalle qualificazioni (che il settimo posto attuale al momento gli imporrebbero).

Il compito dell’undici di Rio è però improbo. Il Flamengo vanta il miglior attacco (69 reti all’attivo) e la miglior difesa (21 reti al passivo) del campionato e questo potrebbe fare la differenza.

La Fluminense viene da 7 Under 2,5 e 7 No Goal di fila e stavolta si potrebbe cambiare... occhio a Goal e Over 2,5.

La combo che lega i due esiti propone una quota davvero interessante: 2.90 su Eplay24 e Betsson, 3 su Sisal, 2.70 su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

