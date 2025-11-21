Pronostico Napoli-Atalanta, Conte sfida il "debuttante" Palladino. Hojlund segna il gol dell'ex?

La sosta avrà portato consiglio a Conte ? Il tecnico salentino, confermato pubblicamente da De Laurentiis dopo le voci sull' esonero innescate dal ko di Bologna, si è preso una settimana lontano dalla squadra per ricaricare le batterie. Il tecnico salentino è tornato alla base per preparare la sfida con l’Atalanta, gara delicata perchè di fronte c’è Raffaele Palladino, al debutto sulla panchina della Dea. Ecco quote e pronostico di Napoli-Atalanta , in programma sabato 22 novembre alle ore 20.45.

Comparazione quote: esito Goal

L'Atalanta non vince in campionato dalla 4ª giornata, da lì in poi sono arrivati cinque pareggi e due sconfitte. Lo 0-3 col Sassuolo è stato fatale a Ivan Juric, che ha lasciato l’Atalanta al 13° posto in classifica. I bergamaschi si aggrappano alla storia recente, che li ha visti vincere 3 volte su 4 sul campo del Napoli e segnare 3 reti in occasione di questi blitz a Fuorigrotta.

Di contro, i partenopei sono vicini a “festeggiare” un anno di imbattibilità casalinga: l’ultimo ko interno risale all’8 dicembre 2024, 0-1 contro la Lazio.

In questa stagione gli azzurri vantano uno score di 5 successi e 2 pareggi in casa tra campionato e Champions. E l’ultimo incrocio con una squadra a tinte nerazzurre, l’Inter, si è chiuso con festa azzurra: 3-1. I bookie si aspettano un ritorno al successo da parte del Napoli, peraltro a secco di reti da tre partite consecutive: Como, Eintracht e Bologna.

Il segno 1 è offerto a 2.20 da Eplay24 e da Betsson, a 2.15 da Bwin. Il pareggio vale circa 3.20 mentre il 2 bergamasco oscilla tra 3.25 e 3.40.

Gli operatori si aspettano una partita da Goal, dunque con almeno una rete per parte: 1.81 la quota di Eplay24, 1.77 quella di BetFlag e Lottomatica. L'offerta prevista per il No Goal sale invece a 1.95.

Hojlund, quanto vale il gol dell'ex all'Atalanta

In Scozia-Danimarca Rasmus Hojlund, affaticato, ha chiesto il cambio al minuto 83. Un po' di apprensione per i tifosi del Napoli ma il danese dovrebbe comunque prendere parte alla sfida contro la squadra che lo ha lanciato, tanto da convincere il Manchester United a pagare fior di milioni per acquistarlo.

Hojlund si gioca marcatore in Napoli-Atalanta a 3.25 su Eplay24, Elabet e NetBet.