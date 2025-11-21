Pronostico Fiorentina-Juventus, per i bookie la sfida tra gli ex Kean e Vlahovic la vincerà...

Fiorentina-Juve non è una partita come le altre in condizioni"normali", figurarsi adesso con la viola ultima e senza vittorie e con la Signora di Spalletti decisa a ripartire dopo i pareggi con Sporting (in Champions) e Torino . Ecco il pronostico di Fiorentina-Juventus , partita della 12ª giornata di Serie A in programma sabato 22 novembre alle ore 18.00.

Kean o Vlahovic? Chi ha più chance di segnare per i bookie

L'ultimo Fiorentina-Juve (16 marzo 2025) si è chiuso con un netto 3-0 per i toscani, che di fatto hanno messo la parola fine all'esperienza bianconera di Thiago Motta.

Oggi i viola sono ben lontani da quegli standard di rendimento: pesa come un macigno l'ultimo posto in classifica e il fatto di avere il peggior attacco del campionato. Sono nove i gol realizzati dalla Fiorentina, 14 quelli segnati dalla Juventus: anche per rimpinguare il "bottino", Luciano Spalletti spera nel pieno recupero del grande ex Dusan Vlahovic.

Secondo i bookie il serbo è favorito sul viola Moise Kean, altro grande ex della sfida, per andare a segno: Vlahovic in gol paga 2.75 su Eplay24, NetBet e StarYes mentre Kean sul tabellino marcatori del Franchi è un'opzione da 4 volte la posta.

Fiorentina o Juve, secondo i bookmaker vincerà...

Per la vittoria finale i bookie vedono favorita la Juventus: il segno 2 vale... 2 per Eplay24, 1.95 per Planetwin, 1.94 per LeoVegas. Il segno X è proposto a 3.45 mentre l'1 viola paga 3.75 su Sisal, 3.80 su Eplay24, 3.85 su Lottomatica.

La comune necessità di vincere e, quindi, di spingersi in avanti alla ricerca del gol per muovere la classifica, rende plausibile lo scenario di un match con entrambe le squadre a segno: a 1.86 su Eplay24, 1.85 su Elabet e Sisal.