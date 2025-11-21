Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Fiorentina-Juventus, per i bookie la sfida tra gli ex Kean e Vlahovic la vincerà...

Toscani ultimi e senza vittorie, Spalletti vuole i tre punti per non perdere contatto dalle prime della classe
4 min
FiorentinaJuventusvlahovic
Pronostico Fiorentina-Juventus, per i bookie la sfida tra gli ex Kean e Vlahovic la vincerà...© Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas

Fiorentina-Juve non è una partita come le altre in condizioni"normali", figurarsi adesso con la viola ultima e senza vittorie e con la Signora di Spalletti decisa a ripartire dopo i pareggi con Sporting (in Champions) e Torino. Ecco il pronostico di Fiorentina-Juventus, partita della 12ª giornata di Serie A in programma sabato 22 novembre alle ore 18.00.

Kean o Vlahovic? Chi ha più chance di segnare per i bookie

L'ultimo Fiorentina-Juve (16 marzo 2025) si è chiuso con un netto 3-0 per i toscani, che di fatto hanno messo la parola fine all'esperienza bianconera di Thiago Motta.

Oggi i viola sono ben lontani da quegli standard di rendimento: pesa come un macigno l'ultimo posto in classifica e il fatto di avere il peggior attacco del campionato. Sono nove i gol realizzati dalla Fiorentina, 14 quelli segnati dalla Juventus: anche per rimpinguare il "bottino", Luciano Spalletti spera nel pieno recupero del grande ex Dusan Vlahovic.

Secondo i bookie il serbo è favorito sul viola Moise Kean, altro grande ex della sfida, per andare a segno: Vlahovic in gol paga 2.75 su Eplay24, NetBet e StarYes mentre Kean sul tabellino marcatori del Franchi è un'opzione da 4 volte la posta.

Fiorentina o Juve, secondo i bookmaker vincerà...

Per la vittoria finale i bookie vedono favorita la Juventus: il segno 2 vale... 2 per Eplay24, 1.95 per Planetwin, 1.94 per LeoVegas. Il segno X è proposto a 3.45 mentre l'1 viola paga 3.75 su Sisal, 3.80 su Eplay24, 3.85 su Lottomatica.

La comune necessità di vincere e, quindi, di spingersi in avanti alla ricerca del gol per muovere la classifica, rende plausibile lo scenario di un match con entrambe le squadre a segno: a 1.86 su Eplay24, 1.85 su Elabet e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS