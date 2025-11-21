Valencia-Levante, il pronostico: al Mestalla è già sfida salvezza

Se non è già una sfida della disperazione poco ci manca. L’anticipo de LaLiga mette infatti di fronte Valencia e Levante che occupano, rispettivamente, il terz’ultimo e il penultimo posto della classifica con un solo punto di differenza e praticamente a contatto con il fanalino di coda Oviedo. Ecco il pronostico di Valencia-Levante , in programma stasera alle ore 21.

Derby da Goal? Cosa dicono le quote

L’unica nota positiva, se proprio si vuole trovare qualcosa di positivo, viene dal fatto che entrambe non hanno distacchi significativi da chi li precede. Il Valencia ha 10 punti (a braccetto con il Girona) e, tra 11 e 15 punti, sono addirittura in sette a rischiare di precipitare in un attimo nei posti più pericolosi della graduatoria. Evidentemente per cercare di scambiare il proprio posto con quello di un altro sia il Valencia che il Levante avrebbero bisogno di conquistare l’intera posta in palio, una operazione che a entrambe non riesce da un po’ di turni consecutivi (7 per Danjuma e compagni, 4 per l’undici avversario).

Questo derby valenciano è caratterizzato dallo scarso potenziale offensivo delle due squadre cugine. Il Valencia ha fin qui realizzato solo 11 reti e il Levante 16 ma sia l’una che l’altra ne hanno invece incassate parecchie (21 i bianchi, 23 i rossoblù).

Un dato, quest’ultimo, che sembra lasciare aperta la porta del Goal: un esito che si può giocare a 1.67 su Eplay24, Elabet e StarYes.