Serie B, 13ª giornata: cosa giocare in Catanzaro-Pescara

Sfida di grande importanza soprattutto per gli abruzzesi, penultimi insieme allo Spezia
2 min
CatanzaropescaraSerie B
Serie B, 13ª giornata: cosa giocare in Catanzaro-Pescara© LAPRESSE

Anche la Serie B propone l’anticipo del venerdì e, per l’occasione, manda in scena un Catanzaro-Pescara dalla posta in palio importantissima.

Pronostico Catanzaro-Pescara: esito finale e Under/Over 2,5

Soprattutto per gli abruzzesi che, penultimi insieme allo Spezia (con un solo punto in più rispetto al fanalino di coda Sampdoria), hanno necessità di risalire per respirare un’aria migliore.

Gli uomini allenati da Alberto Aquilani invece, dopo 6 pareggi di fila iniziali, hanno cancellato l’X aggiungendo 3 vittorie che gli consentono di navigare abbastanza tranquillamente a metà classifica ma con vista ravvicinata sui posti che valgono i playoff.

Si può provare a concedere fiducia al segno 1 ma anche l’Under 2,5 ci potrebbe stare. La vittoria del Catanzaro è pagata 1.74 da Eplay24, 1.73 da William Hill, 1.70 da Snai.

L'Under 2,5 vale 1.68 per Eplay24, 1.67 per Snai e LeoVegas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

