Pronostico Cremonese-Roma, Nicola cerca il primo successo in carriera contro Gasperini

Archiviata la parentesi dedicata alle nazionali, torna protagonista la Serie A con la 12ª giornata. La Roma riparte con il pieno di tifosi al seguito nella trasferta di Cremona allo Zini, contro la matricola guidata da Davide Nicola. Un allenatore contro cui Gasperini in carriera non ha mai perso: 7 vittorie e 4 pareggi. Ecco quote e pronostico di Cremonese-Roma, in programma domenica 23 novembre alle ore 15.00.
Roma segna uno o due gol: l'offerta dei bookie
Il tesoretto accumulato dalla Cremonese nella prima parte di campionato fa sì che Vardy e compagni abbiamo 14 punti in classifica, dunque al riparo dal rischio retrocessione. Ma il campionato è ancora lungo e la Roma vista in trasferta (un solo, ko, contro il Milan) sembra pienamente a suo agio. Allo Zini è attesa l'ennesima prova di sostanza da parte di Cristante e compagni, gli unici insieme all'Inter a non aver ancora pareggiato (8 successi e 3 ko).
Roma a segno una o due volte contro la Cremonese? Il Multigol Ospite 1-2 è offerto a 1.55 da Eplay24, a 1.60 da Sisal, a 1.62 da Elabet.
Quote marcatori: Vardy e Soulé
In chiave marcatori occhi puntati sull'esperienza di Jamie Vardy e sull'estro di Matias Soulé. Une rete in partita dell'ex Leicester è proposta a 5 da Eplay24 e NetBet, a 4.50 da Elabet.
Soulé nel tabellino marcatori di Cremonese-Roma vale 3 per Eplay24 e NetBet, 3.50 per Elabet.