Pronostico Lazio-Lecce, Dia fa esultare Sarri? Le quote su 1X2 finale e marcatori

La Lazio per riprendere la marcia dopo il ko con l' Inter , il Lecce per dare continuità al blitz in casa della Fiorentina . Il match ha il sapore del derby capitolino per Eusebio Di Francesco , che contro i biancocelesti (da allenatore) ha un bilancio piuttosto negativo: 11 sconfitte, 3 pareggi e 4 vittorie. Ecco il pronostico di Lazio-Lecce , gara che si giocherà domenica 23 novembre alle ore 18.

Lazio-Lecce, due esiti probabili (per le quote)

In campionato la Lazio proprio non riesce a mettere in fila due vittorie. Zaccagni e soci di recente hanno instaurato un notevole feeling con l'Under 2,5 (5 consecutivi) mentre quello con il No Goal dura da inizio campionato: se ne contano 10 in 11 giornate, in questa speciale graduatoria (quella relativa alle uscite del No Goal) segue, curiosità, la Roma a quota 9.

Secondo i bookmaker, non a caso, No Goal e Under 2,5 sono ritenuti piuttosto probabili: offerta che si attesta sull'1.65 mentre Goal e Over 2,5 sono proposti a 2.15.

Per chi ritiene opportuno puntare sulla vittoria biancoceleste, il segno 1 è quotato a 1.61 da Eplay24, a 1.60 da Marathonbet, a 1.58 da LeoVegas. Il pareggio oscilla tra 3.60 e 3.80, il 2 del Lecce tra 5.80 e 6.50.

Dia marcatore: le quote dei bookie

Senza Castellanos, assente anche contro il Lecce, Sarri non ha molte alternative. Avanti molto probabilmente con Dia, rientrato giovedì dagli impegni con il Senegal, con Pedro che potrebbe rivelarsi pedina preziosa magari a gara in corso. Uno sguardo alle quote dei bookie per i gol dei due giocatori laziali.

Il secondo centro in campionato di Dia vale 3 volte la posta, Pedro marcatore figura a 4 sulle lavagne di Eplay24 e StarYes, a 3.50 su quella di Elabet.