Inter-Milan, migliori quote e pronostico del derby della Madonnina

Il derby della Madonnina per l’onore e per la vetta della classifica, Napoli e Roma permettendo. Grande attesa per la sfida tra gli uomini di Chivu e quelli di Allegri , in programma domenica sera al Meazza alle 20.45. Ecco quote e pronostico di Inter-Milan .

Goal o No Goal? Ecco l'esito che intriga di più

L’Inter ci arriva con due lunghezze in più rispetto ai cugini rossoneri, colpevoli di aver lasciato per strada qualche punto di troppo con le “piccole” ma assai positivi contro le “big”: hanno infatti battuto Napoli e Roma, pareggiando 0-0 a Torino con la Juventus (con rigore fallito da Pulisic). L’Inter di Chivu non conosce mezze misure (otto successi e tre sconfitte) e segna tanto, 26 reti contro le 17 del Milan. Il Diavolo tuttavia ha subìto 9 reti contro le 12 dei nerazzurri.

Leao e compagni hanno sempre evitato la sconfitta nelle ultime 5 stracittadine con l’Inter che, però, si era aggiudicata i precedenti 6 derby.

Secondo i bookmaker i nerazzurri torneranno ad esultare a fine partita: il segno 1 è offerto a 1.95 da Eplay24, quota dimezzata rispetto a quella prevista per il 2 rossonero, proposto a 3.85.

Nerazzurri vittoriosi a 1.95 sulle lavagne di Eurobet e GoldBet, che bancano il 2 del Milan a 4. Il pareggio invece oscilla tra quota 3.40 e 3.55.

Dunque per le quote è favorita l'Inter, che ha vinto 11 delle ultime 12 partite tra tutte le competizioni.

Nel mercato dell'Under/Over 2,5 si registra invece grande equilibrio, entrambi gli esiti sono infatti indicati a 1.85. Possibile che il derby possa chiudersi con almeno una rete per parte: il Goal è pagato 1.73 da Eplay24 e Netbet, 1.72 da Sisal.