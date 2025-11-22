Fiorentina-Juventus, i numeri dicono che al Franchi...

My Combo: la sintesi su Fiorentina-Juventus

Entrambe hanno cambiato guida tecnica, segno che a novembre inoltrato c’è ancora tanto lavoro da fare. I toscani, insieme al Verona, sono gli unici a non aver ancora vinto in questo campionato. La Juve di Spalletti vuole ritrovare i tre punti dopo i pareggi contro Sporting Lisbona (in Champions) e Torino. E a proposito di pareggio, è anche il risultato più frequente nelle sfide giocate al Franchi tra le due formazioni. Di più: la Fiorentina è la squadra contro cui Spalletti ha pareggiato più partite da allenatore in Serie A. Partendo da questi dati, nella visione My Combo di SisalTipster il pareggio calza a pennello per Fiorentina-Juventus. Ma non sarà un pareggio da sbadigli...

La Fiorentina ha la peggior difesa del torneo, la Signora ha subìto gol in 4 delle ultime 5 gare di Serie A. Tradotto, al Franchi andranno a segno entrambe.

Dusan Vlahovic sta facendo di tutto per esserci contro la Fiorentina dopo i problemi accusati con la nazionale serba. L’obiettivo di segnare il primo gol da ex contro i viola è uno stimolo in più per l’attaccante che Spalletti sta rimettendo al centro del progetto Juve.

I numeri sulle sanzioni disciplinari dicono che finora la Fiorentina è stata più “cattiva” della Juventus. La My Combo segue questa pista: la Fiorentina riceverà più cartellini.

In sintesi, ecco la My Combo SisalTipster su Fiorentina-Juventus: 1) Pareggio 2) Entrambe a segno 3) Vlahovic marcatore 4) Fiorentina riceve più cartellini

My Combo: la sintesi su Inter-Milan

Fuga Inter o sorpasso Milan? La sentenza come sempre spetta al campo: domani sera, al Meazza, il derby della Madonnina numero 229: l’Inter conduce con 85 successi contro i 74 del Milan, che però è uscito indenne dalle ultime cinque stracittadine giocate contro i nerazzurri.

Numeri impressionanti per la squadra di Chivu, che ha collezionato undici vittorie nelle ultime dodici partite tra tutte le competizioni. In Italia l’attacco nerazzurro non ha rivali (26 gol segnati), il Milan “risponde” ai cugini con una striscia di dieci risultati utili consecutivi in Serie A: sei vittorie e quattro pareggi. Insieme alla Roma, l’Inter è l’unica squadra a non aver ancora pareggiato in questo campionato. Nella visione My Combo di SisalTipster il derby della Madonnina finirà con la vittoria di una delle due formazioni: nei loro ultimi dodici incroci in Serie A si sono visti soltanto due pareggi.

Inter senza rivali in campionato (anche) per numero di conclusioni effettuate. Un dato che giustifica la scelta della squadra nerazzurra nel particolare “derby” a chi calcerà più volte in porta.

Riflettori puntati anche sui possibili protagonisti del match. Sponda Inter il candidato principe è Lautaro Martinez: 9 reti e 4 assist contro i rossoneri. L’argentino in caso di gol sarebbe il settimo giocatore a raggiungere la doppia cifra di reti nel derby della Madonnina.

Il Milan è sulle spalle di Rafa Leao, che ha preso parte a 7 gol (3 centri e 4 assist) in 20 sfide contro i nerazzurri. Il portoghese è una sorta di talismano: solo in una occasione, quando è stato protagonista con gol o assist, il Milan non ha vinto il derby.

In sintesi, ecco la My Combo SisalTipster su Inter-Milan: 1) Vittoria di una delle due squadre 2) Inter calcia più in porta 3) Lautaro Martinez gol o assist 4) Leao gol o assist