Chi vince la finale di Coppa Davis? Quote e pronostico di Italia-Spagna

La squadra di Volandri va a caccia della terza Insalatiera consecutiva, di fronte c'è la nazionale di Ferrer che torna a giocare l'ultimo atto del torneo dopo sei anni
3 min
pronosticoquoteFinale Coppa Davis
Chi vince la finale di Coppa Davis? Quote e pronostico di Italia-Spagna© Getty Images for ITF

Non ci sono Sinner e Alcaraz ma a Bologna la Coppa Davis sta regalando grandissime emozioni. E a giocarsi la vittoria finale saranno proprio Italia e Spagna: gli Azzurri sono approdati all'ultimo atto dopo aver battuto Austria e Belgio, la Spagna invece ha avuto la meglio su Repubblica Ceca e Germania. Ecco quote e pronostico di Italia-Spagna, finale della Coppa Davis 2025: la prima sfida è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 15 con il match tra Berrettini e Carreno Busta.

Berrettini favorito contro Carreno Busta, Cobolli...

L'Italia ha chiuso i suoi due tie in... due set, senza dover ricorrere dunque al doppio a differenza della Spagna, che con la sua coppia Granollers-Martinez ha conquistato il punto decisivo contro cechi e tedeschi. Niente da fare dunque per la Germania, eliminata nonostante Zverev sia stato impeccabile nei due match di singolare disputati.

Per gli iberici si tratta del ritorno in finale a distanza di sei anni, sono sei i trionfi nella storia. Un bel traguardo, tenendo conto delle assenze dei suoi tennisti più rappresentantivi, Alcaraz e Davidovich Fokina. Il programma prevede come sempre la disputa di due match di singolare e poi, eventualmente, il doppio per decretare la vincitrice.

A proposito, chi è la favorita dei bookmaker per la conquista dell'Insalatiera? Le quote sorridono all'Italia, vincente a 1.40 su Eplay24, a 1.45 su Sisal e a 1.31 su GoldBet mentre la Spagna si gioca campione a 2.75 su Sisal, a 3.15 su Lottomatica,a 3 su Eplay24.

Disponibili anche le quote per puntare sui match, sia di singolare che l'eventuale doppio. Nel primo incontro Berrettini ha il pronostico dalla sua parte contro Carreno Busta: il tennista romano si gioca vincente a 1.40, lo spagnolo insegue a 3. Grande equilibrio invece nel testa a testa tra i best ranking delle rispettive squadre, Cobolli e Munar, entrambi bancati a 1.90.

Stesso scenario per quanto riguarda il doppio, che vedrebbe protagonisti Bolelli e Vavassori contro gli specialisti Granollers e Martinez: è quotato a 1.90 sia il successo della coppia azzurra che di quella spagnola... e chissà che il punto decisivo della finale di Coppa Davis non possa arrivare proprio dal doppio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

