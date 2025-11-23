Serie A, pronostico Sassuolo-Pisa: la scelta cade su...

Il dodicesimo turno di Serie A si chiude lunedì sera (ore 20.45) con il posticipo del Mapei Stadium tra Sassuolo e Pisa . Una sfida dove i punti in palio pesano più per la formazione ospite (che si trova a ridosso delle posizioni che costano la serie B) che per quella di casa (i neroverdi sono risaliti nettamente in classifica e con 16 punti all’attivo vivono un momento di discreta serenità).

Quante reti al Mapei Stadium? Ecco il pronostico

Il Sassuolo, dopo aver vinto una volta sola nell’arco delle prime 4 giornate di campionato, ha poi conquistato l’intera posta in palio ben 4 volte nelle 7 esibizioni seguenti accompagnando questi successi con un pareggio e due ko. La cosa che vale la pena sottolineare è la relazione tra il risultato precedente e quello successivo fatto registrare dagli emiliani soprattutto in relazione al fattore campo. In pratica il Sassuolo ha perso le prime due gare in trasferta ma subito dopo ognuna di queste ha poi vinto in casa mentre nelle successive gare esterne ha conquistato 3 vittorie e un pareggio ma ha poi perso davanti ai propri tifosi.

L’undici di Fabio Grosso è reduce dalla vittoria (3-0) di Bergamo sull’Atalanta e adesso c’è grande attesa per vedere cosa accadrà contro un Pisa che, subito prima della sosta, ha trovato la sua prima vittoria in campionato (1-0 alla Cremonese). Una vittoria che faceva seguito a 4 pareggi che indicano i toscani come una compagine da non sottovalutare.

Il pronostico? La scelta cade sull’Under 2,5: un esito offerto a 1.54 da Eplay24, a 1.61 da Betsson, a 1.62 da AdmiralBet.