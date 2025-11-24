Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Serie B, pronostico Sampdoria-Juve Stabia: la giocata che può valere 3 volte la posta

Sfida delicata a Marassi tra liguri e campani: ecco come potrebbe finire
2 min
Sampdoriajuve stabiapronostico
Serie B, pronostico Sampdoria-Juve Stabia: la giocata che può valere 3 volte la posta © LAPRESSE

Anche di lunedì non solo la Serie A ma anche la B con il posticipo tra Sampdoria e Juve Stabia a completare la giornata numero 13. Ecco il pronostico della delicata sfida in programma stasera a Marassi (ore 20.30).

Risultato di parità a Marassi? Cosa dicono le quote

Per la Sampdoria anche questa è una stagione di grande sofferenza. Rimasta nel torneo cadetto grazie a un miracoloso ripescaggio dovuto alla penalizzazione del Brescia i blucerchiati stanno ripetendo il cammino già visto lo scorso anno, facendo forse anche peggio. Al momento occupano desolatamente l’ultima posizione con soli 7 punti all’attivo, hanno vinto in una sola occasione, ad eccezione di questa partita (4-1 al Pescara), la Samp non è mai riuscita a realizzare più di una rete ad incontro.

La Juve Stabia lotta per un posto nei playoff. Ha perso 2 delle ultime 3 gare in trasferta ma nelle altre 4 ha raccolto una vittoria e 3 pareggi facendo bene contro le squadre liguri (1-1 in casa dell’Entella al’’esordio, 3-1 a La Spezia nel match esterno successivo). Come pronostico per Sampdoria-Juve Stabia la scelta cade sul segno X.

Il pareggio è offerto a 3 da Eplay24, a 2.95 da Betsson, a 2.90 da BetFlag.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS