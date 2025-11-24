Serie B, pronostico Sampdoria-Juve Stabia: la giocata che può valere 3 volte la posta

Risultato di parità a Marassi? Cosa dicono le quote

Per la Sampdoria anche questa è una stagione di grande sofferenza. Rimasta nel torneo cadetto grazie a un miracoloso ripescaggio dovuto alla penalizzazione del Brescia i blucerchiati stanno ripetendo il cammino già visto lo scorso anno, facendo forse anche peggio. Al momento occupano desolatamente l’ultima posizione con soli 7 punti all’attivo, hanno vinto in una sola occasione, ad eccezione di questa partita (4-1 al Pescara), la Samp non è mai riuscita a realizzare più di una rete ad incontro.

La Juve Stabia lotta per un posto nei playoff. Ha perso 2 delle ultime 3 gare in trasferta ma nelle altre 4 ha raccolto una vittoria e 3 pareggi facendo bene contro le squadre liguri (1-1 in casa dell’Entella al’’esordio, 3-1 a La Spezia nel match esterno successivo). Come pronostico per Sampdoria-Juve Stabia la scelta cade sul segno X.

Il pareggio è offerto a 3 da Eplay24, a 2.95 da Betsson, a 2.90 da BetFlag.