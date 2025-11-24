Pronostico Manchester United-Everton, bookmaker convinti: ecco come finirà all'Old Trafford

Dall’anonimato (o quasi) alla Champions League. Il posticipo di Premier League di stasera (ore 21.00) vede protagonista il Manchester United che attualmente naviga a centro classifica (18 punti) ma che, in caso di vittoria, potrebbe scavalcare in un colpo solo una mezza dozzina di squadre andando ad occupare una delle posizioni che valgono la partecipazione alla più prestigiosa competizione continentale.
Vince lo United? Le migliori quote per il segno 1
Tra il dire e il fare non c’è di mezzo il mare bensì l’Everton che nell’ultima esibizione è tornato a vincere dopo aver raccolto un solo punto nelle tre uscite precedenti.
I Red Devils in casa vanno forte (dopo il ko contro l’Arsenal, all’esordio in campionato, hanno poi sempre vinto)... fiducia quindi al segno 1.
La vittoria di Mbeumo e compagni è proposta a 1.76 da Eplay24, a 1.75 da Snai, a 1.70 da LeoVegas.
Le quote per pareggio e segno 2 salgono rispettivamente a 3.90 e a 4.40.