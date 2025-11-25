Pronostico Napoli-Qarabag, Conte vuole una vittoria da dedicare a Diego Armando Maradona

Peccato che i colori del Qarabag non siano nerazzurri! Il Napoli , due volte in crisi in questo avvio di stagione, ha superato entrambi i momenti battendo prima l’ Inter (qualche settimana fa) e poi l’ Atalanta (sabato scorso) imponendosi, altra straordinaria coincidenza, per 3-1 in tutte e due le sfide.

Esito finale e Under/Over 2,5: migliori quote e consigli

Colori delle maglie a parte, se si guarda alle similitudini, un’altra nota positiva per gli azzurri comunque c’è. Dopo il successo sull’Inter il Napoli ha concesso il bis ravvicinato, dopo tre giorni (nel primo turno infrasettimanale di campionato), contro il Lecce. Tre giorni, proprio gli stessi che passano tra la vittoria sull’Atalanta e il match, delicatissimo, di stasera.

Gli azeri infatti, in questa prima fase della Champions, sono più avanti in classifica di 3 punti (ne hanno 7) rispetto a McTominay e compagni. Una situazione positiva per il Qarabag ma che invece impone al Napoli di vincere per raggiungere anch’esso una quota tale da lasciare aperti gli spiragli di qualificazione.

L’undici guidato da Qurbanov va però preso con le molle e non può essere assolutamente sottovalutato. Ha battuto 3-2 all’esordio il Benfica a Lisbona e si è poi ripetuto in casa (2-0) con il Copenhagen mentre a Bilbao è finito ko (1-3) contro l’Athletic ma si è poi superato nell’ultimo turno pareggiando, in casa, 2-2 con il Chelsea.

Nonostante gli infortuni e le assenze il Napoli dispone di mezzi e qualità superiori e, in linea con le quote, il segno 1 non dovrebbe essere in discussione. Dello stesso avviso sono anche i bookmaker: Eplay24 propone la vittoria dei partenopei a 1.30, 1.28 l'offerta di William Hill, 1.27 quella di Bet365 e Snai.

Servirebbe anche qualche rete in più visto che ci sarebbe da migliorare il -5 della differenza reti, un elemento fondamentale in caso di arrivo in parità al termine di questa prima fase della competizione. L'Over 2,5 allora è un'opzione da considerare: quota 1.50 su Eplay24 e Sisal, 1.47 su AdmiralBet.