Pronostici Champions, chi sblocca City-Leverkusen? I bookie non hanno dubbi

Per Guardiola l'occasione di salire a 13 punti nella classifica del maxi girone
2 min
HaalandscommessaManchester City
Pronostici Champions, chi sblocca City-Leverkusen? I bookie non hanno dubbi© EPA

In classifica 10 punti per il Manchester City e 5 per il Bayer Leverkusen. Con le prime delle escluse (dal 25° posto in giù) a quota 3 basta poco per intuire che basterà un successo perché Guardiola possa festeggiare in anticipo la qualificazione al turno successivo.

Scommessa sul primo marcatore: il favorito secondo i bookie è...

Poi ci sarà da completare l’opera per finire tra le prime 8 ma intanto il primo passo è fatto. Stasera dunque via con l’1, offerto a 1.23 da Eplay24, a 1.22 da Netwin, a 1.21 da Snai. Il pareggio oscilla tra 6.50 e 7, il 2 dei tedeschi tra 11 e 12.5.

Nella scommessa sul primo marcatore i bookie considerano Erling Haaland super favorito: l'ipotesi che sia del norvegese la prima firma sul match vale 3 per Eplay24, Netwin e NetBet.

Offerta che schizza a 10 per Patrik Schick, ex attaccante della Roma.

