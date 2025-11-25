Juventus, pareggio "vietato" contro il Bodo Glimt: ecco il pronostico

Ma... la Juventus non aveva cambiato allenatore? La striscia di pareggi consecutivi fatta registrare dai bianconeri sotto la guida di Spalletti sembra esattamente la stessa che aveva fatto registrare Tudor . Per la verità, rispetto ai 5 di fila collezionati dall’ex tecnico croato (prima che poi arrivassero le sconfitte), ne mancherebbero ancora due all’appello ma già la trasferta di stasera in Norvegia potrà fornire una indicazione più precisa sulle similitudini e le differenze che il cambio di panchina è riuscito a produrre in casa bianconera.

Segnano entrambe? Le quote dei bookie per l'esito Goal

Per la Juventus, infatti, la Champions propone come quinto avversario il Bodo Glimt, formazione campione di Norvegia in carica che, a 90’ dalla fine del suo campionato, è secondo in classifica con un punto in meno rispetto al Viking capolista.

Nella classifica della prima fase di questa Champions i norvegesi sono invece messi peggio rispetto alla Juventus con 2 punti all’attivo contro i 3 bianconeri.

Una situazione che, insieme al fattore climatico (si giocherà con la temperatura intorno agli zero gradi con elevato rischio neve) e al campo dal fondo sintetico, rende tutto molto più complicato a Yildiz e compagni alle prese con una formazione sicuramente molto più a suo agio (perché abituata) a condizioni del genere.

A questo punto della competizione il pareggio non serve a nessuna delle due squadre e soltanto la vittoria potrebbe lasciare aperte le porte della qualificazione al turno successivo.

In situazioni del genere il Goal sembra obbligato e i bookmaker sposano questa "tesi": almeno una rete per parte è a 1.50 sulle lavagne di Eplay24, NetBet e Sisal.