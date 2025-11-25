Pronostico Chelsea-Barcellona, una combo per la super sfida di Stamford Bridge

Sicuramente diversa, anche se non troppo brillante, è la situazione di Chelsea e Barcellona che si affrontano stasera a Stamford Bridge . Entrambe hanno fin qui collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta per un totale di 7 punti ciascuna.

Match con tante reti? Cosa dicono le quote

Chi vince stacca in anticipo il biglietto per la fase a eliminazione diretta (bisognerà poi solo vedere se ai sedicesimi oppure direttamente agli ottavi) mentre l’altra dovrà probabilmente aspettare ancora un po’ per festeggiare.

Il Chelsea, dopo aver perso all’esordio con il Bayern, ha poi battuto in sequenza Benfica e Ajax facendosi invece fermare all’ultima uscita (2-2) dal Qarabag.

Esattamente lo stesso fatto dai catalani che hanno superato Newcastle e Olympiakos ma sono andati ko con il Psg e hanno inaspettatamente pareggiato (3-3) con il Club Bruges.

Le quote non hanno dubbi sull’Over 2,5 a cui potrebbe essere abbinato anche il Goal. La combo che lega i due esiti di scommessa si può giocare a 1.54 su Eplay24 e NetBet, a 1.60 su Sisal.