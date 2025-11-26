L’Inter nella tana dell’Atletico Madrid, insidia Alvarez per Chivu

Calare il pokerissimo in Champions per dimenticare un... amarissimo derby . L’ Inter indossa l’abito elegante da sfoggiare al cospetto di Simeone , “vecchio” leone nerazzurro. In Spagna i nerazzurri non hanno però buoni trascorsi: 4 pareggi e 8 ko nelle ultime 12 trasferte europee.

My Combo: la sintesi su Atletico Madrid-Inter

La più recente è andata in archivio con un pareggio che vale come una vittoria: 3-3 col Barcellona nell’andata della semifinale di Champions 2024/25. L’Atletico Madrid a differenza dell’Inter va a corrente alternata in Europa ma in casa è una sentenza: battuti nettamente Eintracht e Union Saint Gilloise. Allargando la panoramica, si contano ben 11 successi dell’Atletico nelle ultime 12 partite interne di Champions.

In questa stagione l’Inter non ha ancora mai pareggiato un match ufficiale. L’ultima divisione della posta? In occasione di un’amichevole giocata lo scorso 10 ottobre contro - curiosità - l’Atletico Madrid. Nella visione My Combo di SisalTipster, Atletico Madrid-Inter si chiuderà senza vincitori nè vinti: in parità. Non per 0-0, tuttavia, ma con entrambe a segno: per trovare l’Inter a secco per due gare di fila occorre riavvolgere il nastro a fine aprile.

Per Chivu la buona notizia è il completo recupero di Marcus Thuram, che dopo il “rodaggio” nel derby va a caccia del terzo gol in questo torneo dopo la doppietta all’Ajax. Il francese grazie alla sua imprevedibilità può incidere con rete o assist al “Metropolitano”.

Sponda Atletico la principale insidia è rappresentata da Julian Alvarez, che in Champions vanta numeri spaziali: 17 reti totali (di cui 8 con la maglia del City) in 30 presenze. L’argentino apre le danze in questa sfida e la My Combo... si chiude.

In sintesi, ecco la My Combo SisalTipster su Atletico Madrid-Inter: 1) Pareggio 2) Segnano entrambe 3) Thuram gol o assist 4) Alvarez primo marcatore

My Combo: la sintesi su Arsenal-Bayern

Prime nei rispettivi campionati e, alla vigilia di questa tornata di gare, leader a punteggio pieno in Champions League con quattro vittorie a testa. Arsenal-Bayern ha tutti i crismi del big match, a cui entrambe arrivano peraltro con un saldo positivo di +11 nella differenza reti. I Gunners sono gli unici a non aver ancora subìto gol in questo torneo. Mai come quest’anno la squadra allenata da Mikel Arteta può puntare al bersaglio grosso contro i tedeschi, che negli ultimi cinque precedenti in competizioni Uefa hanno battuto ben quattro volte l’Arsenal (più un pareggio). L’ultimo ko interno in Europa dei londinesi risale al 29 aprile: 0-1 col Psg nell’andata delle semifinali di Champions 2024/25. In assoluto, gli inglesi sono imbattuti da 15 partite tenendo conto di tutte le competizioni: 13 successi e 2 pareggi. Nella visione My Combo di SisalTipster, quindi, l’Arsenal non perderà contro la corazzata tedesca che, eccezion fatta per il 2-2 con l’Union Berlino, ha vinto le restanti 17 gare ufficiali fin qui disputate in questa stagione.

Partita che promette tre o più gol totali, come capitato in quattro degli ultimi cinque precedenti in Champions. Spinto dal caldo pubblico londinese l’Arsenal può primeggiare nella particolare sfida a chi tira più in porta. Se parliamo di gol, però, spazio al Principe Harry Kane. Nella sua gloriosa carriera da bomber, l’Arsenal rappresenta una delle sue vittime preferite con 15 centri. Tra questi, spicca quello segnato su rigore, con la maglia del Bayern, nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2023/24. A Londra finì 2-2 e non ci si annoiò davvero.

In sintesi, ecco la My Combo SisalTipster su Arsenal-Bayern: 1) Arsenal non perde 2) Tre o più gol totali 3) Arsenal tira più in porta 4) Segna Kane