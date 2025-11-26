Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Liverpool-Psv: i Reds hanno l'occasione per rialzare la testa

La panchina di Slot traballa: Salah e compagni non possono più sbagliare
2 min
LiverpoolPSVpronostico
Pronostico Liverpool-Psv: i Reds hanno l'occasione per rialzare la testa© EPA

Champions League, ad Anfield va in scena una sfida decisamente interessante tra Liverpool e Psv Eindhoven. Ecco il pronostico del match, in programma stasera alle 21.00

Come finirà ad Anfield? Ecco il parere dei bookie

Una partita da seguire perché era praticamente impossibile credere che, dopo la cavalcata vincente in Premier League dello scorso anno, i “Reds” potessero avere un crollo in queta stagione. Eppure è così, al punto che anche la panchina di Arne Slot comincia a traballare.

In Champions però il Liverpool è a buon punto. Ha fin qui conquistato 9 punti e, ecco il primo motivo di interesse, se stasera riesce a fare bottino pieno almeno andare avanti in Europa diventa una ipotesi possibile. Di fronte un Psv che ha invece 5 punti e, secondo motivo di interesse, sembra trovarsi dove... si trova più per i demeriti delle squadre incontrate che per meriti propri (vedi Leverkusen e Napoli) e, in caso di ko, rischierebbe di essere superato da molte di quelle che sono dietro. Per i “Reds” questa è l’occasione per rifarsi... ok 1 e Over 2,5.

La vittoria dei Reds si gioca a 1.28 su Eplay24, a 1.27 su Snai, a 1.25 su Bet365. L'Over 2,5 è reperibile a 1.28 su Eplay24 e Bwin, a 1.26 su LeoVegas.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS