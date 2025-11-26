Pronostico Liverpool-Psv: i Reds hanno l'occasione per rialzare la testa

Champions League, ad Anfield va in scena una sfida decisamente interessante tra Liverpool e Psv Eindhoven. Ecco il pronostico del match, in programma stasera alle 21.00
Come finirà ad Anfield? Ecco il parere dei bookie
Una partita da seguire perché era praticamente impossibile credere che, dopo la cavalcata vincente in Premier League dello scorso anno, i “Reds” potessero avere un crollo in queta stagione. Eppure è così, al punto che anche la panchina di Arne Slot comincia a traballare.
In Champions però il Liverpool è a buon punto. Ha fin qui conquistato 9 punti e, ecco il primo motivo di interesse, se stasera riesce a fare bottino pieno almeno andare avanti in Europa diventa una ipotesi possibile. Di fronte un Psv che ha invece 5 punti e, secondo motivo di interesse, sembra trovarsi dove... si trova più per i demeriti delle squadre incontrate che per meriti propri (vedi Leverkusen e Napoli) e, in caso di ko, rischierebbe di essere superato da molte di quelle che sono dietro. Per i “Reds” questa è l’occasione per rifarsi... ok 1 e Over 2,5.
La vittoria dei Reds si gioca a 1.28 su Eplay24, a 1.27 su Snai, a 1.25 su Bet365. L'Over 2,5 è reperibile a 1.28 su Eplay24 e Bwin, a 1.26 su LeoVegas.