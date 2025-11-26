Pronostico Eintracht-Atalanta, esame di tedesco per Raffaele Palladino

Giro di boa anche per Eintracht e Atalanta che si affrontano in questo quinto turno della fase campionato della Champions League . Ecco il pronostico del match, fischio d'inizio alle ore 21.

Comparazione quote: esito Goal

Al momento la classifica vede i bergamaschi più avanti di 3 punti rispetti ai tedeschi (7 contro 4) e la sfida di stasera può significare moltissimo. Con una vittoria l’undici di Francoforte potrebbe agganciare i nerazzurri ma, soprattutto, alimentare concrete speranze di qualificazione al turno successivo.

Diversamente gli ultimi 270 minuti per l’undici di Toppmoller diventerebbero al cardiopalma dovendo guardare ogni volta ai risultati delle avversarie che inseguono o che sono più o meno alla pari. Per Raffaele Palladino, neo allenatore dell’Atalanta (sconfitto dal Napoli qualche giorno fa all’esordio sulla panchina nerazzurra), la situazione di classifica è l’eredità che gli è stata lasciata da Juric. Una posizione discreta che bisognerà salvaguardare per andare avanti nella competizione.

Stasera anche un pareggio (offerto mediamente a 3.60) alla “Dea” potrebbe andar bene. Permetterebbe di salire ancora un po’ nella graduatoria e, tenendo conto che lo scorso anno ci sono voluti 11 punti per accedere alla fase a eliminazione diretta, ci sarebbero poi altre 3 gare a disposizione per guadagnare quelli mancanti.

A differenza di quanto si era abituati a vedere in passato, l’Atalanta da 9 partite o non segna o realizza al massimo una rete ma stasera, sperando che la cura Palladino cominci a fare effetto, si spera che l’attacco bergamasco non resti a secco.

L’Eintracht proverà fin da subito a centrare la porta avversaria e, in sintonia con le quote, a pronostico può starci il Goal: quota 1.52 su Eplay24 e NetBet, 1.50 su Sisal.