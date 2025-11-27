Europa League, Bologna-Salisburgo: statistiche, quote e pronostico

Bookie convinti, ecco chi vincerà

La prima occasione per rimettere in ordine la situazione è quella di stasera contro il Salisburgo che, purtroppo per lui, se la passa decisamente peggio degli emiliani.

Gli austriaci di punti ne hanno fin qui conquistati soltanto 3 (dopo 3 ko iniziali nell’ultima esibizione europea hanno battuto 2-0 i modesti olandesi del G.A.Eagles) realizzando complessivamente 4 reti e incassandone 6. Su quest’ultimo, particolare fronte anche il Bologna in questa competizione non ha finora brillato.

In tutto ha messo a segno soltanto 3 reti ma, a dire il vero, ne ha anche incassate soltanto 3. Un bottino striminzito che si scontra con il ritmo realizzativo dei rossoblù in campionato dove, nelle ultime 9 partite, sono andati a segno 20 volte e sono rimasti a secco soltanto in una occasione (0-0 con il Torino).

Le premesse perché il Bologna riesca a conquistare l’intera posta in palio, il segno 1 merita fiducia nei pronostici su Bologna-Salisburgo.

La vittoria della squadra di Vincenzo Italiano si può giocare a 1.38 su Eplay24, a 1.37 su LeoVegas, a 1.36 su Bet365. Optando per l'1 primo tempo l'offerta sale a quota 1.80.