Porto-Nizza, pronostico: niente più "regali" da parte dei lusitani

Tra le sfide che il turno di Europa League propone stasera c’è anche Porto-Nizza dove la compagine portoghese, 7 punti all’attivo nella classifica di questa competizione, riceve quella francese che, dopo 4 partite disputate, è ancora ferma al palo (4 sconfitte e zero punti all’attivo) e che in Ligue 1 viene da 3 ko consecutivi.
Porto favorito secondo i bookie
Il Porto nel turno precedente aveva la possibilità di fare un balzo decisivo verso la qualificazione ma non è andato oltre il pareggio (1-1) in Olanda contro il modesto Utrecht (che proprio contro i lusitani ha conquistato il primo punto in Europa).
A questo punto non c’è più spazio per i regali e i favori del pronostico allo stadio Do Dragao stasera convergono tutti verso il segno 1.
Il successo del Porto è offerto a 1.40 da Eplay24, a 1.38 da Snai, a 1.37 da LeoVegas. Il pareggio vale circa 5 volte la posta mentre il 2 può toccare quota 8.