Milan-Lazio, quanti gol nel match tra Allegri e Sarri? Ecco il pronostico

Le quote lasciano poche speranze ai biancocelesti che però, nello scorso campionato, hanno vinto 2-1 contro il Diavolo
2 min
MilanLaziopronostico
Milan-Lazio, quanti gol nel match tra Allegri e Sarri? Ecco il pronostico

La Lazio per sfatare il tabù trasferta, il Milan per conquistare il primato della classifica almeno per una notte, aspettando Roma-Napoli e Pisa-Inter. Ecco il pronostico di Milan-Lazio, sfida in programma sabato 29 novembre alle 20.45.

Tra Under e Over 2,5 spunta... il Multigol

Concreto e cinico, nel rispetto della mentalità del suo allenatore Allegri, il Milan è a due punti dalla vetta occupata dalla Roma. Dopo il ko con la Cremonese, il Diavolo ha collezionato 7 vittorie e 4 pareggi (18 gol fatti e 9 subìti). Equilibrio totale nel conteggio degli Under/Over 2,5 (6/6) e Goal/No Goal: (6/6).

Piccola curiosità, potenzialmente utile per i pronostici: i rossoneri al Meazza non hanno ancora centrato la somma gol 2. Lazio regina in Serie A in materia di No Goal: 10 in 11 giornate, con l'Under 2,5 presente in 9 delle 12 partite fin qui giocate dai biancocelesti. Occhio però all'ultimo precedente al Meazza: la Lazio vinse 2-1.

Tenendo conto di questi dati, si può ricavare come pronostico il Multigol 2-3, una via di mezzo tra Under e Over 2,5.

Una giocata che vale 2 per Eplay24 e NetBet, 1.95 per Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

