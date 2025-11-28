Pronostico Juventus-Cagliari, occhio al dato sui primi tempi dei bianconeri

Uscito con tre punti dal gelo norvegese, Spalletti punta al successo anche in campionato dove la sua squadra è reduce da due pareggi, contro Torino e Fiorentina . Ecco quote e pronostico di Juventus-Cagliari , partita in programma sabato 29 novembre alle ore 18.00.

Juve in vantaggio al riposo? Le quote dei bookie per l'1 primo tempo

Il Cagliari è reduce dal pirotecnico 3-3 col Genoa, risultato che ha portato a otto la striscia di gare senza vittorie per l'undici di Pisacane: quattro pareggi e quattro ko. In casa dei bianconeri i sardi non vincono dal 31 gennaio 2009 e non sembra questa l'occasione adatta per interrompere il lungo digiuno.

Dello stesso avviso sono anche i bookmaker, convinti che sarà la Juve a conquistare i tre punti. Il segno 1 si gioca a 1.32 su Eplay24 e Betsson, a 1.30 invece su Snai. La Vecchia Signora è sì imbattuta tra le mura amiche (tre vittorie e tre pareggi) ma, a metà gara, è andata in vantaggio solo contro l'Inter.

Per chi ritiene opportuno puntare sull'1 primo tempo, ecco le migliori quote: 1.80 l'offerta di Bwin, Sisal e Bet365, 1.74 quella di Eplay24 e NetBet.

Inter, Udinese e Cremonese: queste le tre squadre a cui la Juve, in campionato, è riuscita a segnare almeno un gol in entrambi i tempi. Il Cagliari sarà la quarta "vittima"?

I bianconeri a segno in entrambi i tempi è un'ipotesi offerta a 2.15.