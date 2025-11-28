Serie B, pronostico Reggiana-Frosinone: Dionigi imbattuto in casa, Alvini col miglior attacco

Non solo Serie A in primo piano nel palinsesto calcistico del weekend. Spazio anche alla B , con il Frosinone di Alvini che proverà a infilare il sesto risultato utile consecutivo (viene da tre vittorie e due pareggi) sul campo della Reggiana . Ecco quote e pronostico di Reggiana-Frosinone , fischio d'inizio alle 15 di sabato 29 novembre.

Scopri chi è favorito al "Mapei" secondo i bookmaker

In classifica la squadra di mister Dionigi (squalificato per il rosso rimediato a Carrara) ha otto punti in meno rispetto ai laziali, miglior attacco della cadetteria con 25 reti segnate.

Una Reggiana che proverà a far valere il fattore campo: tre vittorie e altrettanti pareggi il bottino conquistato al “Mapei Stadium”. Va detto però che per il Frosinone giocare in casa o in trasferta non fa troppa differenza: in sette gare disputate lontano dallo “Stirpe” Raimondo e compagni hanno vinto in ben quattro occasioni, perdendo solo a Venezia.

In campionato il Frosinone ha incassato 13 reti contro le 18 della Reggiana, ben 12 delle quali nei primi tempi. Solo l’Avellino ha fatto peggio (della Reggiana) con 14 gol incassati prima del riposo.

La Reggiana viene da un doppio 0-0 contro Entella e Carrarese, fatto insolito per una squadra che in precedenza non aveva segnato solo alla 3ª giornata: 0-0 con la Juve Stabia.

Il Frosinone ha messo a segno 12 gol negli ultimi 5 turni e ha entusiasmo, convinzione e... quote dalla sua parte. Segno 2 a 2.22 su Eplay24, a 2.20 su AdmiralBet, a 2.15 su Bet365. La vittoria della Reggiana è tra 3.10 e 3.30, il pareggio tra 3.20 e 3.30.

Da non scartare l'esito Goal, a 1.72 su Eplay24, NetBet e Sisal.