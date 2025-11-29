Pronostico Chelsea-Arsenal, per le quote Arteta batte Maresca ma...

Londra ombelico del mondo. Chelsea e Arsenal sono state protagoniste di due vittorie straordinarie in Champions League contro Barcellona e Bayern , due colossi del calcio europeo. Col morale alle stelle, Maresca e Arteta sono pronti al duello in Premier League . Ecco quote e pronostico di Chelsea-Arsenal , in programma domenica 30 novembre alle 17.30.

Fuochi d'artificio nel derby? Scopri le quote della combo

Dopo 12 giornate l'Arsenal è primo in classifica con 29 punti, 6 in più rispetto al Chelsea. I Gunners possono vantare il miglior attacco del campionato (24 gol, in coabitazione col City) e la miglior difesa, davvero senza rivali: solo 6 i gol subìti da Raya. Tenendo conto di tutte le competizioni, l'Arsenal non perde da 16 partite consecutive: 14 vittorie e 2 pareggi. Numeri sensazionali.

Il Chelsea, al netto di qualche passo falso, occupa dunque il secondo posto in classifica avendo vinto cinque delle ultime sei partite di campionato. Blues più legati all'Over 2,5 a differenza dei Gunners, che in 4 delle 6 gare giocate lontano dall'Emirates hanno fatto registrare l'Under 2,5.

Arsenal favorito sul Chelsea secondo i bookie: il 2 è pagato 2.18 da Eplay24, 2.15 da AdmiralBet e Snai mentre sia il pareggio che l'1 del Chelsea si attestano sul 3.30.

In un derby londinese che promette fuochi d'artificio sono da considerare Goal e Over 2,5. La combo che lega i due esiti è offerta a 2.10 da Eplay24, NetBet e StarYes.