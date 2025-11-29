Pisa-Inter, Chivu favorito ma sarà battaglia nell'Arena: il pronostico

Sulla carta Pisa-Inter è un match dal pronostico a senso unico. Eppure, in questo campionato gli uomini di Gilardino hanno fatto soffrire Roma e Napoli (perdendo di misura), pareggiando contro Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Fiorentina.

Occhio ai "ritardi" del Pisa

Il morale della truppa di Chivu è decisamente basso dopo la sconfitta nel derby con il Milan e quella successiva contro l'Atletico Madrid.

Il ruolino di marcia dell'Inter in campionato recita otto successi e quattro ko, nessun pareggio mentre il Pisa ne ha ben sette all'attivo in dodici giornate.

I toscani tuttavia sono tra i pochi in Serie A a non aver ancora pareggiato per 0-0 e gli unici in assoluto a non aver fatto registrare la somma gol 3.

Dagli spunti utili per i pronostici alle quote su Pisa-Inter. Favoritissimo il segno 2, a 1.33 su Eplay24 e Betsson, a 1.30 su Sisal e Snai. Il pareggio è nella forbice tra 5.00 e 5.70, la vittoria del Pisa (sarebbe la seconda in campionato dopo quella contro la Cremonese) oscilla tra 8 e 10.

Per una giocata meno standard è consigliabile il Multigol 3-5: a 1.96 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 1.90 su quella di Sisal.