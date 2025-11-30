Napoli imbattuto contro la Roma? Lo dicono i precedenti

La Roma capolista dopo 12 giornate di Serie A era un evento che non si materializzava dalla stagione 2013/14, nell’era Rudi Garcia . A smorzare i sogni che serpeggiano nella Capitale ci proverà il Napoli di Conte , che in classifica è a meno due dai giallorossi.

My Combo: la sintesi su Roma-Napoli

Negli ultimi sette anni si registrano sette vittorie del Napoli, cinque pareggi e solo due successi della Roma. In più, il bilancio dei dieci precedenti tra Gasperini (squalificato per il rosso ricevuto a Cremona) e Conte pende dalla parte del salentino, che può vantare sei successi contro i due del tecnico di Grugliasco. Per questi motivi, nella visione My Combo di SisalTipster il Napoli non perderà all’Olimpico. É una di quelle partite in cui gli animi possono surriscaldarsi facilmente e l’arbitro Massa (per la quinta volta dirigerà una sfida tra Roma e Napoli) potrebbe tirar fuori almeno 5 cartellini totali.

Matias Soulé ha preso parte a sei dei quindici gol fin qui segnati in campionato dalla Roma. Il fantasista argentino sembra ormai intoccabile nello scacchiere di Gasp ed è il profilo adatto per incidere con gol o assist. In trasferta il Napoli ha accusato più di una battuta a vuoto e non segna su azione, lontano dal Maradona, da oltre due mesi: gol di Hojlund alla Fiorentina. Per interrompere il digiuno Conte dovrà sfruttare anche il contributo degli esterni. Lo scorso anno all’Olimpico segnò Spinazzola e, a proposito di ex, occhi puntati su Matteo Politano. La My Combo si chiude con gol o assist dell’esterno, a secco addirittura dal 30 marzo di quest’anno contro il Milan.

In sintesi, ecco la My Combo SisalTipster su Roma-Napoli: 1) Napoli non perde 2) Almeno 5 cartellini totali 3) Soulé gol o assist 4) Politano gol o assist

My Combo: la sintesi su Chelsea-Arsenal

Da Roma a Londra, da una Capitale all’altra per accendere le luci sul derby Chelsea-Arsenal che conta per il prestigio e l’alta classifica. I Gunners comandano dall’alto dei loro 29 punti (un solo ko in 12 partite, contro il Liverpool) e, forti di una difesa senza rivali in Inghilterra (6 gol subìti), vogliono spedire i Blues a meno nove. Battendo 3-1 il Bayern Monaco, Arteta ha infilato il 16° risultato utile consecutivo tra tutte le competizioni: 14 vittorie e 2 pareggi. Mai come quest’anno i Gunners sono favoriti per salire sul trono d’Inghilterra, evento che non capita dalla stagione 2003/04. Maresca però ha in scia cinque vittorie e un pareggio, con autostima al top dopo aver annichilito il Barcellona (3-0).

L’ultimo successo del Chelsea a spese dell’Arsenal risale ad agosto 2021, da lì in poi è stato un monologo dei Gunners: 5 successi e 2 pareggi in 7 partite di Premier League. La vittoria dell’Arsenal è il “logico” punto di partenza della My Combo di SisalTipster. Insieme al Manchester City sono le due squadre che hanno segnato di più in Premier League: ecco perchè la sfida di Stamford Bridge promette spettacolo e almeno tre gol totali. Gunners col muso davanti già al termine del primo tempo? I numeri vanno in questa direzione: 7 le gare di campionato su 12 chiuse in vantaggio al riposo.

Contro il Bayern si è rivisto Martin Odegaard, tormentato quest’anno da diversi guai fisici. Il capitano torna per essere protagonista con la sua specialità, l’assist: ne ha sfornato almeno uno nei tre incroci più recenti in campionato contro i Blues.

In sintesi, ecco la My Combo SisalTipster su Chelsea-Arsenal: 1) Vittoria Arsenal 2) Almeno 3 gol totali 3) Arsenal in vantaggio al primo tempo 4) Odegaard assist