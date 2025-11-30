Serie B, Spezia-Sampdoria: il pronostico di un drammatico derby ligure

In Serie B oggi due partite in programma e se in testa il Monza gioca (e rischia qualcosa) a Castellammare contro la Juve Stabia è invece in coda che il turno odierno propone una sfida dai contorni già drammatici. Si tratta del derby ligure tra Spezia e Sampdoria dove i bianconeri occupano malinconicamente l’ultimo posto in classifica e i blucerchiati, altrettanto maliconicamente, sono soltanto un paio di punti più avanti.
Massimo due reti? Le quote dell'Under 2,5
Lo Spezia è reduce dalla sonora sconfitta di Mantova per 4-1 mentre la Samp, approfittando della superiorità numerica e di un calcio di rigore, nell’ultima esibizione è riuscita a battere 1-0 la Juve Stabia lasciando proprio agli spezzini il ruolo di fanalino di coda del campionato.
Le due squadre segnano entrambe con il contagocce. Soltanto una volta per parte sono riuscite a realizzare 4 reti ma per il resto o zero o al massimo una rete per partita.
La paura di perdere oggi potrebbe fare il resto...impossibile non considerare l’Under 2,5: quota 1.56 su Eplay24 e NetBet, 1.60 su Sisal.