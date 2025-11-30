Pronostico Bologna-Cremonese, per i bookie finirà così...

Le tre sconfitte, tutte in trasferta, di inizio stagione (Roma e Milan in campionato, Aston Villa in Europa League) sembrano ormai un lontano ricordo. Il Bologna da allora ha cambiato completamente marcia disputando 12 partite (in tutte le competizioni) collezionando 7 vittorie e 5 pareggi risultando, di conseguenza, una delle poche squadre ancora imbattute in casa.

Vince il Bologna? Le quote dei bookie per il segno 1

Lunedì sera gli emiliani saranno protagonisti del posticipo della 13ª giornata di Serie A e affronteranno una Cremonese che in classifica ha esattamente 10 punti in meno rispetto ai 24 fin qui conquistati dai rossoblù.

E proprio la situazione di classifica rende interessante il match del Dall’Ara. Il Bologna, vincendo, potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla vetta ma i grigiorossi non possono permettersi di perdere ancora (sarebbe il quarto ko consecutivo) perché rischierebbero di trovarsi troppo vicini alla zona retrocessione.

Ben 21 le reti in campionato realizzate fin qui da Orsolini e compagni (solo 8 quelle subìte) mentre la Cremonese ha 13 reti all’attivo e 16 al passivo.

La formazione guidata da Nicola non è nuova a regalare sorprese ma stavolta il compito sembra difficile. In sintonia con le quote l’1 non può essere escluso.

La vittoria del Bologna è offerta a 1.47 da Eplay24, a 1.45 da Snai, a 1.42 da LeoVegas. Il pareggio oscilla tra 4 e 4.35, il 2 tra 7 e 8 volte la posta.