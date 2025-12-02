Tuttosport.com
Turno infrasettimanale di Premier League, il pronostico di Newcastle-Tottenham

Il fresco precedente tra le due squadre e la forma recente suggeriscono...
2 min
NewcastleTottenhampronostico
Turno infrasettimanale di Premier League, il pronostico di Newcastle-Tottenham© EPA

Parte oggi un turno infrasettimanale di Premier League e il tris di partite odierno si chiude stasera con Newcastle-Tottenham. Ecco analisi e pronostico del match, il cui inizio è previsto per le 21.15.

Vince il Newcastle? Ecco a quanto è quotato il segno 1

Un incontro che mette di fronte due formazioni che hanno fin qui deluso e che occupano la stessa posizione in classifica (18 punti entrambe) a ben 12 lunghezze di distanza dall’Arsenal capolista.

Gli “Spurs” sono reduci da un poker di partite da dimenticare con 3 ko (l’ultimo sabato scorso, in casa, contro il Fulham) e un pareggio. Subito prima era arrivata anche l’eliminazione dalla Efl Cup per mano del Newcastle.

Un Newcastle che invece viene da due successi di fila avendo battuto Manchester City in casa (prima) e Everton (in trasferta) poi.

Per la forma recente già l’1 si lascia preferire, se poi ci si aggiunge il recente precedente di Efl Cup appena ricordato (2-1) l’1 ne esce ulteriormente rafforzato.

La vittoria dei Magpies è offerta a 1.76 da Eplay24, a 1.75 da Bet365, a 1.70 da LeoVegas.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

