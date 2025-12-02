Pronostico Barcellona-Atletico Madrid, che show tra Lamine Yamal e Julian Alvarez

La Supercoppa di Spagna è in programma la seconda settimana di gennaio del prossimo anno e, in presenza di un calendario assai fitto per le prime della classe de LaLiga, forse sarebbe il caso di intervenire. Protagoniste di questo appuntamento sono Barcellona e Atletico Madrid, prima e quarta nel massimo campionato iberico, e così ecco che arriva il cambio di programma.
Segnano entrambe? Le quote dei bookie per l'esito Goal
La sfida tra blaugrana e Colchoneros, originariamente prevista alla 19ª giornata, viene anticipata a stasera con la concreta possibilità di regalare reti e spettacolo andando a incidere direttamente sulle posizioni di vertice del campionato.
Il Barcellona al momento è primo con 34 punti, uno in più del Real Madrid, due in più del Villarreal e tre in più dell’Atletico Madrid. Merengues e Sottomarino Giallo sperano evidentemente nell’impresa da parte del Cholo Simeone che permetterebbe loro di puntare al sorpasso ma, sotto questo particolare aspetto, non ci si può sbilanciare.
I catalani hanno fin qui messo a segno 39 reti proponendo, con ampio margine, il miglior attacco del torneo mentre l’Atletico ha finora subìto solo 11 reti e rappresenta la miglior difesa del campionato.
Il Barcellona in campionato ha perso contro Siviglia e Real Madrid pareggiando unicamente con il Rayo mentre l’Atletico ha perso soltanto all’esordio contro l’Espanyol collezionando poi una striscia di 13 risultati utili consecutivi (9 vittorie e 4 pareggi) realizzando almeno una rete in tutte le partite disputate.
Anche Lamine Yamal e compagni non sono ancora mai rimasti a secco e allora, come pronostico di Barcellona-Atletico Madrid, il Goal sembra essere l’esito più adatto.
Almeno una rete per parte al Camp Nou si gioca a 1.44 su Eplay24 e Betsson, a 1.42 su Sisal.