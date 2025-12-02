Sanremo 2026, chi vincerà? Per i bookie se la giocano in due anzi... tre

La 76ª edizione del Festival di Sanremo andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026. Domenica scorsa il direttore artistico Carlo Cont i ha reso nota la lista dei 30 cantanti in gara , pronti a portare sul palco dell'Ariston i loro brani. Nel frattempo, è partita la caccia al nome del vincitore del Festival di Sanremo : ecco chi sono i favoriti secondo i bookmaker .

Quote Sanremo 2026, i favoriti dei bookie

Squadra o meglio formula che vince non si cambia. E allora, anche quest'anno Carlo Conti ha optato per un cast variegato, in grado di "portare sul palco sapori musicali diversi nel tentativo di accontentare tutti gli spettatori". Tra esordi e conferme il Festival è destinato come sempre a far parlare di sè, scatenando fin da subito il tormentone legato al nome del vincitore.

Gioco già aperto sulle lavagne dei bookmaker, che hanno reso nota la loro graduatoria fatta come sempre di favoriti, outsider e "ultimi della classe".

Quote alla mano a contendersi la vittoria del festival di Sanremo c'è la coppia formata da Fedez e Marco Masini, protagonisti della serata duetti della scorsa edizione. Il loro trionfo si gioca a 4.50 su Sisal, a 5 su Eplay24 e NetBet.

Prima volta a Sanremo e subito trionfo per Tommaso Paradiso? Gli operatori ci credono, tanto da bancare a 5 il successo dell'ex frontman dei Thegiornalisti.

Nei piani alti della graduatoria stilata dai bookie c'è anche Arisa, vincitrice nella categoria "Campioni" nell'edizione del 2014 con il brano "Controvento": la sua vittoria è data tra 9 e 10.

Poche chance invece per Elettra Lamborgini e Patty Pravo (a proposito di cast variegato) mentre nella zona intermedia si collocano Michele Bravi (25) e J-Ax (33).