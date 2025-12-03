Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

X Factor 2025, la finale: bookie convinti, ecco chi vincerà

Appuntamento al 4 dicembre per la serata conclusiva, in onda anche quest'anno da piazza del Plebiscito a Napoli
3 min
X Factor 2025Finalequote
X Factor 2025, la finale: bookie convinti, ecco chi vincerà© ANSA

Sono quattro i finalisti di X Factor 2025: Rob (team paola Iezzi), Erocaddeo (team Achille Lauro), PierC (team Francesco Gabbani) e Delia (team Jake la Furia). Chi di loro vincerà il talent show di quest'anno? Appuntamento a giovedì 4 dicembre per la finalissima, condotta come sempre da Giorgia, in onda da piazza del Plebiscito a Napoli. Ecco chi è favorito secondo i bookmaker.

Primo eliminato della finale e vincitore: le quote dei bookmaker

Dopo le eliminazioni di Tellynonpiangere e Tomasi della scorsa puntata, spazio dunque al gran finale, con Laura Pausini super ospite, in cui i 4 concorrenti si esibiranno in tre manche. Ciascuno di loro porterà un "Best of", che racchiude un medley delle canzoni con cui si sono esibiti nel corso del programma, poi il loro inedito e il loro cavallo di battaglia.

Non mancheranno ovviamente i commenti dei giudici ma il verdetto decisivo spetta al pubblico da casa, che tramite televoto eleggerà il vincitore di X Factor 2025, premiato con un contratto discografico. Un vincitore che verrà nominato solo al termine del terzo e ultimo round, quindi tutti col fiato sospeso.

Le ultime quote aggiornate sul vincitore di X Factor vedono favorita Rob, salita in cattedra nelle ultime settimane a colpi di performance ai limiti della perfezione. L'ipotesi che a trionfare nella finale di X Factor sia la punk girl del team di Paola Iezzi è proposta a 2.15 da Eplay24 e NetBet, a 2 da Sisal. La cantautrice catanese nelle previsioni dei bookie si stacca dal resto della concorrenza, tanto che la vittoria finale di PierC, Erocaddeo e Delia è proposta a quota 5.

Parabola discendente per il grande favorito delle scorse settimane, PierC: è lui secondo i bookie il più accreditato nella scommessa sul primo eliminato della puntata finale.

PierC in quest'ambito si gioca a 2.50, segue Delia a quota 3, Erocaddeo a 3.50 con Rob ultima scelta, a 16.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS