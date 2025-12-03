Atalanta-Genoa, ecco chi passerà il turno di Coppa Italia tra Palladino e De Rossi secondo i bookie

Oltre al match del Maradona tra Napoli e Cagliari il programma degli ottavi di Coppa Italia propone oggi altri due incontri. Uno prima e uno dopo quello di Fuorigrotta.

Atalanta favorita, tentazione Goal: scopri a quanto è quotato

In chiusura di giornata l’Inter se la vedrà con il Venezia e qui c’è poco da dire (l’1 paga così poco che c’è da considerare direttamente l’Over 2,5 o anche 3,5) mentre in apertura è prevista una più interessante Atalanta-Genoa.

Interessante perché di fronte ci sono due allenatori nuovi, Palladino e De Rossi, che sembrano aver invertito la tendenza delle proprie squadre reduci da 2 vittorie una (quella bergamasca), un pareggio e una vittoria l’altra (quella ligure).

La “Dea” parte favorita: segno 1 a 1.51 su Eplay24 e Betsson, a 1.50 su Bet365 e Snai, a 1.41 su Bwin.

Tuttavia non va trascurato il Goal, quotato a 2.03 da Eplay24 e NetBet, a 2 da Elabet.