Coppa Italia, il pronostico di Lazio-Milan: tra Under 2,5 e Over 2,5 si lascia preferire...

L'ultima delle squadre qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia (almeno per il momento visto che il turno si completerà il 27 gennaio con Fiorentina-Como) uscirà dalla sfida dell’Olimpico di stasera tra Lazio e Milan . Ecco il pronostico del match tra Sarri e Allegri , in programma alle ore 21.00.

Quanti gol ci saranno all'Olimpico? Ecco il consiglio

Una vera e propria rivincita dell’ultima di campionato, giocata però a San Siro, che si è chiusa con la vittoria rossonera per 1-0 e una valanga di polemiche per un rigore non concesso ai biancocelesti alla fine del match.

Adesso, però, è tutta un’altra gara dove ci sono in palio i quarti di una competizione che poi diventa un obiettivo più interessante per chi è riuscito ad andare avanti.

In questa particolare occasione potrebbe essere la Lazio, lontana in campionato dalle posizioni che portano in Europa, ad avere qualche motivo in più per andare avanti (se non si entra dalla porta in una competizione continentale ci si potrebbe entrare, grazie alla Coppa Italia, dalla... finestra).

Il Milan, dal canto suo, ha in panchina un Massimiliano Allegri che non vuole mai mollare nulla e così, anche in questa sfida di stasera, è facile prevedere un mare di scintille in campo.

Di fronte ci sono però due squadre che hanno fin qui subìto pochissime reti (10 quella di Sarri, 9 quella di Maignan e compagni) e allora, con la tendenza che potrebbe essere rispettata, l’Under 2,5 rappresenta l’ipotesi più probabile. Un match con massimo due reti totali vale 1.62 per Eplay24, 1.61 per Bet365, 1.60 per Snai.

L'offerta prevista per l'Over 2,5 sale a 2.18 sulle lavagne di StarCasinò Bet e William Hill, a 2.20 su Sisal.