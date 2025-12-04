Pronostico Bologna-Parma, per i bookie il derby emiliano finirà così...

Prima di Lazio-Milan saranno Bologna e Parma a scendere in campo in un derby emiliano che vedrà protagonista la squadra detentrice del trofeo (quella rossoblù) e un Parma che ha ben altri grilli per la testa (è quart’ultimo in campionato a strettissimo contatto con la terz’ultima e probabilmente non è questo un obiettivo nel quale profondere molte energie).
Vince il Bologna? Cosa dicono le quote
Il Bologna deve far dimenticare lo scivolone di lunedì scorso quando è andato ko in casa contro la (in pochi ci avrbbero scommesso alla vigilia) ma, forse, l’aver sottovalutato un po’ l’avversario è stato un peccato di presunzione pagato a caro prezzo.
Errore che non dovrebbe ripetersi stasera con l’1 pressoché obbligato. La vittoria di Orsolini e compagni è quotata a 1.50 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.49 da William Hill.
Con il pareggio posta quadruplicata mentre il 2 può moltiplicare fino a 7 volte un qualsiasi investimento.