Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Bologna-Parma, per i bookie il derby emiliano finirà così...

La squadra di Italiano, campione uscente, affronta i ducali per un posto nei quarti di Coppa Italia
2 min
Bolognaparmapronostico
Pronostico Bologna-Parma, per i bookie il derby emiliano finirà così...© Getty Images

Prima di Lazio-Milan saranno Bologna e Parma a scendere in campo in un derby emiliano che vedrà protagonista la squadra detentrice del trofeo (quella rossoblù) e un Parma che ha ben altri grilli per la testa (è quart’ultimo in campionato a strettissimo contatto con la terz’ultima e probabilmente non è questo un obiettivo nel quale profondere molte energie).

Vince il Bologna? Cosa dicono le quote

Il Bologna deve far dimenticare lo scivolone di lunedì scorso quando è andato ko in casa contro la (in pochi ci avrbbero scommesso alla vigilia) ma, forse, l’aver sottovalutato un po’ l’avversario è stato un peccato di presunzione pagato a caro prezzo.

Errore che non dovrebbe ripetersi stasera con l’1 pressoché obbligato. La vittoria di Orsolini e compagni è quotata a 1.50 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.49 da William Hill.

Con il pareggio posta quadruplicata mentre il 2 può moltiplicare fino a 7 volte un qualsiasi investimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS