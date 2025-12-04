Pronostico Bologna-Parma, per i bookie il derby emiliano finirà così...

Prima di Lazio-Milan saranno Bologna e Parma a scendere in campo in un derby emiliano che vedrà protagonista la squadra detentrice del trofeo (quella rossoblù) e un Parma che ha ben altri grilli per la testa (è quart’ultimo in campionato a strettissimo contatto con la terz’ultima e probabilmente non è questo un obiettivo nel quale profondere molte energie).