Pronostici campionato turco, il Galatasaray di Osimhen non può sbagliare contro il Samsunspor

La capolista ospita la quinta della classe, imbattuta da ben 14 gare consecutive
2 min
GalatasaraySamsunsporquote
Pronostici campionato turco, il Galatasaray di Osimhen non può sbagliare contro il Samsunspor© Getty Images

Il derby di lunedì scorso tra Fenerbahce e Galatasaray si è chiuso in parità (1-1) lasciando invariata la situazione in testa alla classifica.

Ecco a quanto è quotata la vittoria del Galatasaray

Il “Gala” è sempre primo con una lunghezza di vantaggio sui cugini del Fenerbahce e 2 sul Trabzonspor. Con questo vantaggio Osimhen e compagni, dopo aver chiuso il precedente, aprono il nuovo turno di Super Lig ospitando il Samsunspor che viaggia in quinta posizione a -8 dalla capolista ma, importante evidenziarlo, non perde tra campionato e Conference League, da 14 gare di fila (su 16 disputate) mancando l’appuntamento con la rete in 2 sole occasioni.

Si parte con l’1 ma in alternativa c’è il Goal. La vittoria del Galatasaray si può giocare a 1.51 su Eplay24, a 1.50 su AdmiralBet, a 1.49 su Bwin.

Il Goal è proposto a 1.67 da Eplay24 e NetBet, a 1.65 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

