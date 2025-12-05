Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Marsiglia di De Zerbi in trasferta a Lille: quote e pronostico

L'analisi dell'anticipo della 15ª giornata di Ligue 1
2 min
LilleMarsigliapronostico
Il Marsiglia di De Zerbi in trasferta a Lille: quote e pronostico© APS

Due gli anticipi proposti stasera dalla Ligue 1 con il secondo, un Lille-Marsiglia di alta quota, sicuramente più interessante e avvincente di Brest-Monaco che apre, alle ore 19, il 15° turno.

Match dall'esito incerto: il consiglio su cosa giocare

Il Lille al momento occupa la quarta posizione in classifica con 3 lunghezze in meno rispetto all’OM che non solo è una posizione più avanti ma è anche a -1 dal Psg secondo e a -2 dal sorprendente Lens capolista.

Con un successo, quindi, l’Olympique sarebbe primo, almeno per una notte, mettendo comunque pressione a chi precede che giocherà conoscendo già il risultato del match di stasera.

Sotto il profilo dei numeri il Marsiglia è messo sicuramente meglio. Ha fin qui realizzato la bellezza di 35 reti risultando il miglior attacco del campionato contro le 28 del Lille (che, doveroso sottolinearlo, è secondo nella classifica di chi ha messo a segno più reti).

In fatto di reti subìte l’undici di Roberto De Zerbi è al terzo posto (ne ha incassate 14) mentre il Lille è a quota 17 reti al passivo. Tra Europa League e Ligue 1 il Lille non pareggia da 10 gare consecutive mentre il Marsiglia, nell’arco delle 9 partite complessivamente disputate finora (Champions League più campionato) non è andato in rete almeno una volta soltanto nelle prime due esibizioni in trasferta della Ligue 1.

L’esito finale è incerto, il Lille è di poco favorito (a 2.40) sul Marsiglia (2.75) ma, a pronostico, il Goal non dovrebbe mancare. Almeno una rete per parte in questa sfida vale 1.55 per Eplay24 e NetBet, 1.52 per Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS