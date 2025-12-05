Pronostico Oviedo-Maiorca, agli ospiti mancherebbe...

Nove contro tredici... nove sono i punti fin qui conquistati dall’ Oviedo (ultimo in classifica) e tredici sono invece quelli fin qui raccolti dal Maiorca (che occupa il quint’ultimo posto). L’ anticipo de LaLiga di questa settimana rientra nella categoria “drammatici” poiché, nonostante ci siano ancora tante giornate a disposizione, la situazione è già tale da mettere enormi preoccupazioni a entrambe le squadre.

Il match si chiude in parità? Le migliori quote per il segno X

Il “povero” Oviedo non solo è fanalino di coda del torneo ma fa anche registrare il peggior attacco del campionato visto che in 14 partite è riuscito a realizzare soltanto 7 reti.

Gli isolani, che non sono certo una macchina da gol, ne hanno messi a segno poco più del doppio (15) ma, se si guarda alle reti subìte, allora il discorso è di assoluta parità (22 ciascuno).

La formazione di casa non vince in campionato da 7 turni consecutivi (3 pareggi e 4 ko) e, nel mezzo, è stata anche eliminata dalla coppa del Re per mano dell’Ourense, modestissimo club che milita in categoria inferiore.

Il Maiorca presenta una forma recente sicuramente migliore (2 vittorie negli ultimi 2 turni di Coppa del Re, l’ultimo solo qualche giorno fa, e “solo” 2 sconfitte nelle ultime 6 esibizioni de LaLiga).

Da segnalare, prima di chiudere, che Muriqi e compagni in trasferta (7 gare tra Coppa del Re più campionato) non hanno ancora mai pareggiato mentre l’Oviedo, in casa, viene da due pareggi consecutivi.

Chissà, questa potrebbe anche essere la classica occasione del “non c’è due senza tre”. Attenzione all’X, offerto a 2.97 da Eplay24 e NetBet, a 2.95 da AdmiralBet e Bwin.