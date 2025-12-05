Pronostico Aston Villa-Arsenal, per le quote Arteta batte Emery ma...

Arsenal favorito ma il 2 non è l'esito consigliato

Per i “Gunners” l’occasione per mettere ancora più a distanza i “Villans” e per i “Villans” l’occasione per dimezzare lo svantaggio portandosi a -3 dalla capolista.

L’Arsenal, tra tutte le competizioni, ha fin qui disputato 21 partite e ha perso soltanto una volta, 0-1 a Liverpool a fine agosto, unica volta nella quale non è andato a segno.

Anche l’Aston Villa, dopo un inizio in sordina, ha cambiato marcia e nelle ultime 16 partite (tra tutte le competizioni) è rimasto a secco di reti soltanto una volta contro il... Liverpool.

Esito del match più incerto di quanto non dicano le quote: il 2 dell'Arsenal è offerto a 1.90 da Eplay24, a 1.87 da BetFlag, a 1.85 da Sisal. Il pareggio è reperibile a 3.50, l'1 dell'Aston Villa si attesta sul 4.10.

La sfida tra Emery e Arteta potrenne chiudersi con entrambe le squadre a segno: l'esito Goal è quotato a 1.87 da Eplay24 e NetBet, a 1.85 da Sisal.