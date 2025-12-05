Tuttosport.com
Verona-Atalanta, Zanetti all'ultima spiaggia: quote e pronostico

Scaligeri ultimi in classifica e senza vittorie, il tecnico cerca una svolta ma la Dea con Palladino è tornata a splendere
2 min
Verona atalanta pronostico
Verona-Atalanta, Zanetti all'ultima spiaggia: quote e pronostico© ANSA

A chiudere il sabato di Serie A (ore 20.45) c'è Verona-Atalanta, altra sfida con l'ultima della classe in campo. Ecco il pronostico del match tra gli uomini di Zanetti (in bilico) e quelli di Palladino.

Atalanta favorita a Verona: ecco le quote per il 2 della Dea

A differenza della Fiorentina il Verona di reti ne ha realizzate ancora meno (soltanto 8, il peggior attacco del campionato) e ne ha subìte 20. La rediviva Atalanta è letteralmente risorta grazie alla cura del suo nuovo allenatore Raffaele Palladino. Dopo la prima esibizione a Napoli andata in archivio con una sconfitta (1-3) i bergamaschi hanno cambiato completamente infilando tre successi consecutivi contro Eintracht (3-0 a Francoforte in Champions League), Fiorentina (2-0 in campionato alla New Balance Arena) e l'ultimo, recentissimo 4-0 al Genoa negli ottavi di Coppa Italia.

Con un biglietto da visita del genere la Dea incute sicuramente tirmore ad un Verona che, ancora senza vittorie, sembra avere davvero pochissime possibilità di muovere sabato sera la propria classifica.

In perfetta sintonia con le quote il segno 2 non sembra poter tradire la attese. Scopriamo quanto vale la vittoria dell'Atalanta a Verona: 1.68 per Eplay24, 1.67 per Bet365 e 1.63 per BetFlag.

Il segno X è offerto a 3.75 da LeoVegas, Sisal e Bwin, l'1 scaligero è pagato 5.10 da Lottomatica, Planetwin e Betsson.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

