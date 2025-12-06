Pronostico di Empoli-Palermo, che sfida tra Dionisi e Inzaghi

Il Monza capolista frena dopo sette vittorie di fila e il Frosinone ne approfitta per portarsi a meno due dalla vetta, scavalcando il Modena. Ma questo è già storia. Alle porte c'è la 15ª giornata di Serie B che propone due gare alla domenica e le altre otto nel giorno dell’Immacolata. Si parte con un promettente Empoli-Palermo, rispettivamente settima e sesta in classifica. Ecco quote e pronostico del match, in programma domenica 7 dicembre alle 17.15.
Segnano entrambe al Castellani? Cosa dicono le quote
Dionisi è finalmente riuscito a dare il cambio di passo ai toscani, reduci da tre vittorie di fila senza reti al passivo. Il test contro il Palermo sarà utile per capire se l’Empoli può spiccare il volo verso le zone nobili della classifica.
Punta però in alto anche la squadra di Pippo Inzaghi, che ha dato una dimostrazione della sua forza battendo 5-0 la Carrarese.
Curiosità, i rosanero in Serie B sono rimasti gli unici a non aver fatto registrare la somma gol 4.
Per il match del “Castellani” la scelta cade sull’esito Goal: quota 1.87 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, 1.85 su Sisal.