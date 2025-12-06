Serie A, Sassuolo-Fiorentina: Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Una situazione disastrosa che neanche il cambio di allenatore è stato finora in grado di migliorare. L'avvento di Vanoli sulla panchina della Fiorentina (al posto dell' esonerato Pioli ) aveva fatto sperare nell'inversione di tendenza. E invece il monento di profonda crisi dei viola è rimasto inalterato con i toscani senza vittorie e desolatamente ultimi in classifica a braccetto con il Verona .

Quanti gol al Mapei Stadium? Ecco il pronostico

Oggi alle 15.00 tocca proprio alla Fiorentina aprire il nuovo turno di Serie A andando a giocare sul campo di un Sassuolo che vive sicuramente un momento di serenità.

Gli emiliani viaggiano senza troppi patemi a metà classifica esattamente a metà distanza tra l'ultimo posto utile per le coppe europee e la terz'ultima posizione che significa retrocessione.

La Fiorentina ha fin qui realizzato soltanto 10 reti incassandone la bellezza di 21 (solo il Torino ne ha prese di più) mentre il Sassuolo è in perfetto equilibrio con 16 reti all'attivo e 16 al passivo.

I neroverdi, nell'ultima esibizione (0-2 a Como) sono tornati all'Under 2,5 ma in precedenza avevano collezionato 4 Over 2,5 di fila. I viola, tra tutte le competizioni, sono reduci da 3 Under 2,5 consecutivi ma anche per loro, in precedenza, l'Over 2,5 non era mancato. Un esito, questo Over 2,5, che potrebbe anche decidere di farsi vedere oggi al Mapei Stadium.

L'Over 2,5 in Sassuolo-Fiorentina è offerto a 2.04 da Eplay24, a 2.03 da Marathonbet, a 2 da Admiralbet.