Napoli-Juventus, l'ultimo pareggio? Correva l'anno 2017

Napoli-Juventus è anche e soprattutto Conte contro Spalletti . Il tecnico di Certaldo torna per la prima volta da avversario nella città che ha fatto impazzire di gioia per un inaspettato terzo scudetto. Lo farà per sostenere il primo esame in assoluto in Serie A contro Antonio Conte.

My Combo: la sintesi su Napoli-Juventus

Il bilancio del salentino contro la Vecchia Signora resta - strano ma vero - in negativo nonostante il successo per 2-1 nel più recente incrocio con i bianconeri: solo due vittorie per Conte, poi due pareggi e ben sei sconfitte.

Quel 2-1 ha allungato a sei la striscia di vittorie interne dei partenopei in sfide di Serie A con la Juve. Per trovare l’ultimo pareggio tra queste due squadre occorre riavvolgere il nastro al 2017. Negli ultimi 16 incroci in campionato si registrano appena due pareggi, entrambi a Torino. Per questo motivo, nella visione My Combo di SisalTipster, Napoli-Juventus si chiuderà con la vittoria di una delle due squadre. In quattro delle ultime cinque partite di A giocate dal Napoli almeno una formazione è rimasta a secco. Contro l’Atalanta, però, un 3-1 che sa molto di indizio. Per cosa? Per una sfida con entrambe le compagini a segno.

Al netto degli infortunati, del resto, gli uomini per colpire non mancano. Il Napoli ha trovato in Rasmus Hojlund un formidabile uomo assist contro Atalanta e Roma. Ora il danese va a caccia del suo terzo gol in campionato.

Senza Vlahovic, la Juve è più che mai Yildiz-centrica. Il turco ha partecipato a ben sette gol della sua squadra ma sempre allo Stadium. Lontano da Torino c’è quindi da cancellare lo zero alla voce “gol o assist”.

In sintesi, ecco la My Combo di SisalTipster su Napoli-Juventus: 1) Vittoria Napoli o Juventus 2) Entrambe a segno 3) Segna Hojlund 4) Yildiz gol o assist

My Combo: la sintesi su Lazio-Bologna

Lazio e Bologna fanno le prove generali in vista dei quarti di Coppa Italia. Sarri si presenta al match forte di quattro vittorie di fila all’Olimpico tra campionato e Coppa Italia, con zero gol al passivo nel periodo. Un buon bottino visto che due degli avversari affrontati si chiamavano Juventus e Milan.

Il Bologna contro la Cremonese ha interrotto una striscia di nove risultati utili in campionato (sei vittorie e tre pareggi), accusando qualche sbandamento di troppo anche nell’ottavo di Coppa Italia contro il Parma: 2-1 per i felsinei. All’Olimpico la squadra di Italiano vuole riprendere la marcia anche per scacciare il fantasma di Vardy. Contro la Lazio, gli emiliani hanno vinto 3 degli ultimi 4 scontri diretti.

Situazione ribaltata se si considerano i precedenti all’Olimpico: in 6 degli ultimi 7, Coppa Italia compresa, ad esultare sono stati i biancocelesti.

Nella visione My Combo di SisalTipster, dunque, la Lazio non perderà la sfida contro Orsolini e compagni. Nelle ultime otto partite giocate dalla Lazio in tutte le competizioni si sono viste al massimo due reti (e almeno una squadra è rimasta a secco). Nell’occasione ci sono i presupposti per assistere ad un match con almeno tre gol totali, come capitato negli ultimi tre match tra Lazio e Bologna.

Biancocelesti all’assalto per vendicare lo 0-5 incassato a Bologna lo scorso anno: nella sfida a chi batterà più corner è la Lazio la più accreditata.

Dopo tre mesi di assenza, contro il Parma si è rivisto Ciro Immobile che si era infortunato contro la Roma e - coincidenza - tornerà in campionato proprio contro la “sua” Lazio. La My Combo si chiude con “gol o assist” dell’ex bandiera biancoceleste.

In sintesi, ecco la My Combo di SisalTipster su Lazio-Bologna: 1) Lazio non perde 2) Almeno tre gol totali 3) Lazio calcia più corner 4) Immobile gol o assist