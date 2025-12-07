Pronostico Napoli-Juventus, per le quote tra Conte e Spalletti finirà così...

Pronostico Multigol per Napoli-Juve: ecco l'esito scelto

Una differenza però c’è. Mentre Conte, dopo aver regalato il Tricolore alla Città, è rimasto per cercare di fare ancora di più e meglio, Spalletti ha deciso di lasciare subito Napoli e i suoi tifosi. Una scelta legittima se fedele a quelle che erano state le sue motivazioni espresse dopo il trionfo ma che adesso lascia molte perplessità visto che torna al Maradona come tecnico di una delle squadre con le quali gli azzurri hanno una accesa rivalità, quella bianconera.

Si potrebbe disquisire a lungo su questo argomento ma alle chiacchiere forse è meglio anteporre i fatti cercando di prevedere come potrebbe andare a finire il big match che chiude questa domenica di Serie A.

Il Napoli, dopo aver espugnato l’Olimpico, è tornato primo in classifica ma in settimana ha perso un altro dei suoi pezzi importanti (anche Lobotka si è aggiunto alla lista degli infortunati). Antonio Conte ha fin qui dimostrato di saper fare (benissimo) di necessità virtù e sicuramente stasera il Napoli sarà all’altezza della situazione.

Anche la Juventus deve fare i conti con un paio di assenze importanti (Gatti e Vlahovic) ma è evidente che le due emergenze non si possono paragonare.

Su una cosa ci sono pochi dubbi, entrambe le squadre hanno motivi validissimi per vincere questa sfida... si potrebbe allora provare il Multigol 2-4: a 1.65 per Eplay24, NetBet e Sisal.