Pronostico Inter-Liverpool, precipitano le quote per il segno 1 nerazzurro

La crisi dei Reds, acuita dal caso Salah, favorisce la squadra di Chivu nella super sfida del Meazza
2 min
InterLiverpoolpronostico
Pronostico Inter-Liverpool, precipitano le quote per il segno 1 nerazzurro© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

C’era una volta il Liverpool, squadra che ha vinto la Premier League lo scorso anno ma che in questa stagione ha completamente cambiato volto.

Inter favorita, ecco le migliori quote per il segno 1

In campionato è precipitata al nono posto a -10 lunghezze dall’Arsenal capolista ma che in Champions, pur essendo andata ko in un paio di occasioni (0-1 in Turchia con il Galatasaray e 1-4 in casa contro il Psv), viaggia con 9 punti all’attivo.

Stasera i “Reds” saranno di scena al Meazza contro un’Inter che ha conosciuto nell’ultimo turno il primo ko europeo per mano dell’Atletico Madrid ma che, per il resto, viaggia a vele abbastanza spiegate.

Il pronostico è dalla parte degli uomini di Chivu, tanto che nelle ultime ore sono crollate le quote per il segno 1 anche alla luce del caso Salah, escluso da Slot da questa sfida dopo il recente sfogo dell'egiziano. La vittoria dell'Inter è offerta a 1.95 da Eplay24, a 1.92 da Snai, a 1.90 da BetFlag. Il 2 dei Reds arriva fino a 3.90, la X invece a 3.70.

Volendo, si potrebbero prendere in considerazione sia il Goal che l’Over 2,5. Una combo offerta a 1.85 da Eplay24 e NetBet, a 1.80 da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

