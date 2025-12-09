Champions League, Benfica-Napoli: il pronostico di un match da brividi

L’emergenza per il Napoli continua ma, con l’emergenza, continuano ad arrivare anche i risultati. I meriti di Conte e di tutti coloro i quali da cinque gare vanno in campo sono enormi. Non solo le vittorie e la riconquista del primo posto in classifica in campionato ma anche delle ottime prestazioni con ampi sprazzi di bel gioco culminati con la strepitosa prova di sabato scorso al Maradona (2-1) contro la Juventus .

Segnano entrambe al Da Luz? Ecco le quote per l'esito Goal

La necessità di fare risultato però non si ferma. Neanche il tempo di archiviare la sfida coi bianconeri che già mercoledì sera si torna in campo, a Lisbona, per cercare di raccogliere qualche altro punto utile a restare nel gruppo delle qualificate al turno a eliminazione diretta della Champions League.

Avversario di turno il Benfica che, finora, ha vinto soltanto una gara in Europa (l’ultima, 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax) e si trova, evidentemente, a quota 3 punti.

L’avvento sulla panchina lusitana di Mourinho non ha dato al Benfica la spinta che in tanti forse si aspettavano. In Champions lo “Special One” ha rimediato 3 ko (Chelsea, Newcastle e Leverkusen) nelle prime 3 partite disputate sulla panchina del club portoghese e la qualificazione adesso è appesa a un filo.

Il Napoli ha dimostrato che può giocarsela con tutti, anche scendendo in campo con una squadra priva di tanti titolari.

L’esito del match è apertissimo, le quote tuttavia sorridono ai portoghesi: segno 1 a 2.33 su Eplay24 e Netwin, a 2.30 su Bet365. Il pareggio si gioca a 3.30, il 2 del Napoli a 3.10.

Da provare il Goal, quotato a 1.78 da Eplay24 e NetBet, a 1.75 da Sisal.