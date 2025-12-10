Tuttosport.com
Pronostici Champions League, ecco come finirà Juventus-Pafos secondo i bookmaker

Spalletti cerca i tre punti per risalire in classifica, i ciprioti in Europa hanno perso solo contro il Bayern
3 min
Juventuspafosquote
Pronostici Champions League, ecco come finirà Juventus-Pafos secondo i bookmaker© LAPRESSE

Se qualcuno aveva pensato che le vittorie contro Bodo Glimt, Cagliari e Udinese (che facevano seguito ai pareggi contro Sporting, Torino e Fiorentina) fossero un segnale di svolta nella crisi bianconera, la trasferta (e la sconfitta 1-2) di Napoli, sabato scorso, ha messo a nudo i limiti della formazione bianconera. Un solo vero tiro in porta (quello del momentaneo pareggio di Yildiz) la dice lunga sul fatto che per Spalletti, da qui a fine stagione, non sarà una passeggiata.

Ecco le quote per l'1 della Juve: tra Goal e No Goal...

Tifoseria e addetti ai lavori si dividono nel cercare colpe e responsabilità ma nel frattempo il calendario è serrato e la serie di partite non si ferma. Stasera la Juventus torna a giocare in Champions League contro il Pafos e farà bene a non sottovalutare la formazione cipriota che, intanto, qui in Europa ha gli stessi punti in classifica dei bianconeri (6) e nel turno precedente ha pareggiato (2-2) con il Monaco dopo aver battuto (1-0) il Villarreal.

Due imprese non da poco se si considera che il Monaco, subito dopo il pareggio a Cipro, ha vinto in campionato, per 1-0, contro il Psg e il Villarreal, ne LaLiga, è terzo in classifica subito dietro Barcellona e Real Madrid e davanti all’Atletico Madrid.

La Juventus, per non mettere a rischio la qualificazione e per evitare un’altra pioggia di critiche (prevedibili qualora non arrivassero i 3 punti), ha assoluto bisogno di vincere mentre il Pafos potrebbe anche accontentarsi di un pareggio visto che l’ultima sfida di questa prima fase di Champions sarà in casa contro lo Slavia Praga.

Finora i ciprioti hanno giocato due volte in trasferta pareggiando entrambe le volte senza segnare (doppio 0-0 prima a Atene con l’Olympiakos e poi ad Almaty contro il Kairat dove hanno giocato in dieci dal 4’ realizzando anche una rete annullata dal Var per fuorigioco).

Per le quote l’1 della Juventus non si discute ma, dopo due No Goal esterni, stasera ci potrebbe stare anche il terzo (il premio sarebbe anche più alto rispetto a quanto previsto per la vittoria bianconera).

Il segno 1 è offerto a 1.17 da Eplay24, a 1.16 da Bwin, a 1.14 da LeoVegas. Il pareggio si gioca a 7 mentre il 2 può raggiungere quota 18. Il No Goal è a 1.60 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 1.65 su Sisal.

